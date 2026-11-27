وذكرت القيادة في بيان، انه "عطلنا سفينة بخليج أمس، بعد محاولة اختراق الحصار عقب مغادرتها ميناء إيرانيا".واضافت القيادة: "إحدى طائراتنا أصابت مؤخرة السفينة التجارية بخليج عمان، وتم تعطيل محركها".