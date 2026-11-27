وذكرت صحيفة " " أن غوفمان أيد في المناقشات الأمنية الأخيرة هذا التوجه، معتبرا أن الانتظار أمام التهديد الكيميائي الإيراني قد يضطر إلى مواجهة تهديد عملياتي تكون إزالته أصعب بكثير. في المقابل، يرى إيال زامير ضرورة انتظار القرار الأمريكي والعمل إلى جانب التي قد تشكّل قوة أكبر.وقبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية، جهز الرئيس الأمريكي المنظومة لهجوم على ووصلت الاستعدادات في إسرائيل إلى ذروتها، إلا أن زامير كان يعارض الخروج إلى الحرب قبل الانتخابات في حين طرح غوفمان موقفاً مختلفاً مفاده أنه ما دامت مع إسرائيل فمن الصواب اغتنام الفرصة والعمل معاً. وألغى في النهاية نية الهجوم وتراجعت الاستعدادات.وزار غوفمان واشنطن قبل ثلاثة أسابيع وعرض معلومات استخبارية جديدة تتعلق بتطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني، وعمل خلال الزيارة على دفع احتمال هجوم مشترك انطلاقا من إدراك أن نافذة الفرصة لتوجيه ضربة ذات مغزى للقدرات الإيرانية ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. ولم يتخذ الأمريكيون بعد قراراً بشأن الهجوم، وفق الصحيفتين.ومن جانبها، أشارت مصادر أمنية إلى أن استخبارات العسكرية "أمان" والموساد متطابقة، وأن زامير يدعم الهجوم لكنه يقدّر أنه لا يوجد تهديد فوري بعد، ويرى أن من الصواب انتظار قرار ترامب والعمل مع الأمريكيين.وقال مصدر أمني إن "هذا ليس الوضع حاليا"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيشن الهجوم حتى دون الولايات المتحدة إذا تطور تهديد وجودي فوري. وتقع المسؤولية العملياتية عن الهجوم وإدارة الحملة على الجيش الإسرائيلي، إذ سيكون المتعاقد الرئيسي على التنفيذ، وستُطلب من منظومة الدفاع الجوي مواجهة الرد الإيراني، ومن "أمان" توفير الاستخبارات لمواصلة الحملة.بدوره، يرى غوفمان أن تشكل التهديد الكيميائي بحد ذاته لا يسمح بتحمل مخاطرة وصول قدرات كهذه إلى أيدي النظام الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية.