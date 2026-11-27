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اسرائيل تخطط لهجوم منفرد على ايران
دوليات
2026-11-27 | 06:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
صرح
رئيس الموساد
الإسرائيلي رومان غوفمان بأن
إسرائيل
ينبغي أن تكون مستعدة لشن هجوم مستقل على
إيران
إذا لم يوجد خيار آخر، حتى لو لم تشارك
الولايات المتحدة
.
وذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن غوفمان أيد في المناقشات الأمنية الأخيرة هذا التوجه، معتبرا أن الانتظار أمام التهديد الكيميائي الإيراني قد يضطر
إسرائيل
إلى مواجهة تهديد عملياتي تكون إزالته أصعب بكثير. في المقابل، يرى
رئيس الأركان
إيال زامير ضرورة انتظار القرار الأمريكي والعمل إلى جانب
واشنطن
التي قد تشكّل قوة أكبر.
وقبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية، جهز الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
المنظومة لهجوم على
إيران
ووصلت الاستعدادات في إسرائيل إلى ذروتها، إلا أن زامير كان يعارض الخروج إلى الحرب قبل الانتخابات في حين طرح غوفمان موقفاً مختلفاً مفاده أنه ما دامت
الولايات المتحدة
مع إسرائيل فمن الصواب اغتنام الفرصة والعمل معاً. وألغى
ترامب
في النهاية نية الهجوم وتراجعت الاستعدادات.
وزار غوفمان واشنطن قبل ثلاثة أسابيع وعرض معلومات استخبارية جديدة تتعلق بتطور برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني، وعمل خلال الزيارة على دفع احتمال هجوم مشترك انطلاقا من إدراك أن نافذة الفرصة لتوجيه ضربة ذات مغزى للقدرات الإيرانية ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. ولم يتخذ الأمريكيون بعد قراراً بشأن الهجوم، وفق الصحيفتين.
ومن جانبها، أشارت مصادر أمنية إلى أن استخبارات
شعبة الاستخبارات
العسكرية "أمان" والموساد متطابقة، وأن زامير يدعم الهجوم لكنه يقدّر أنه لا يوجد تهديد فوري بعد، ويرى أن من الصواب انتظار قرار ترامب والعمل مع الأمريكيين.
وقال مصدر أمني إن "هذا ليس الوضع حاليا"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيشن الهجوم حتى دون الولايات المتحدة إذا تطور تهديد وجودي فوري. وتقع المسؤولية العملياتية عن الهجوم وإدارة الحملة على الجيش الإسرائيلي، إذ سيكون
سلاح الجو
المتعاقد الرئيسي على التنفيذ، وستُطلب من منظومة الدفاع الجوي مواجهة الرد الإيراني، ومن "أمان" توفير الاستخبارات لمواصلة الحملة.
بدوره، يرى غوفمان أن تشكل التهديد الكيميائي بحد ذاته لا يسمح بتحمل مخاطرة وصول قدرات كهذه إلى أيدي النظام الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران دون مشاركة أمريكية.
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يديعوت أحرونوت
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دونالد ترامب
رئيس الموساد
رئيس الأركان
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