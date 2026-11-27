وفي تصريح على هامش اجتماع رئيس الجمهورية مع المعنيين والناشطين خلال زيارة في الرضوية، قال عراقجي إن تخلق أجواء متوترة وتلفق سيناريوهات بمزاعم امتلاك قنابل كيميائية وميكروبية، بهدف جر إلى الحرب مرة أخرى.وأضاف عراقجي أن اتهامات إسرائيل لشركات الأدوية الإيرانية هي جزء من خلق أجواء متوترة لإشعال فتيل الحرب وتحريض أمريكا على العودة إلى الحرب ضد إيران.وكان الإسرائيلي ، زعم الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة القدرة على استخدامها ضد إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لها بذلك.وفي المقابل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي قوله إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة لا تشير بوضوح إلى تطور وشيك في هذا المجال، وإن المؤشرات على تقدم برنامج إيراني للأسلحة الكيميائية ضعيفة.