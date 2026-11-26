ويقول العلماء إن هذه الموجة غير المسبوقة، التي ما تزال مستمرة، تعطي فكرة عما قد يواجهه العالم إذا لم تخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة. ومع أن مدتها قصيرة ولا تعني تجاوز هدف اتفاق ، فإنها تزيد القلق من أن الاحترار العالمي يتسارع.وسجل متوسط درجة حرارة سطح الأرض اليومي مستوى غير مسبوق، بلغ 2.24 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى يومي يرصد حتى الآن، مع توقع استمرار الارتفاع عدة أيام أخرى على الأقل.وقالت ، المسؤولة الاستراتيجية لقضايا المناخ في خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، إن ما يحدث يمثل "شذوذا استثنائيا" في درجة الحرارة العالمية، مشيرة إلى أن العالم يشهد منذ أشهر درجات حرارة قياسية متواصلة.ولم تتجاوز الحرارة اليومية حاجز الدرجتين مئويتين سابقا سوى في فترتين، في 2023 وفبراير 2024، لكن من دون أن تستمر بهذه المدة أو تبلغ المستوى الحالي.وقال زيك هاوسفاذر، الباحث في شؤون المناخ لدى مؤسسة "بيركلي إيرث"، إن الرقم القياسي السابق البالغ 2.05 درجة مئوية فوق خط الأساس للفترة 1850-1900، والمسجل في 2023، قد تم تجاوزه.وتعزى هذه الارتفاعات الحادة إلى الاحترار العالمي الطويل الأمد الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، وإلى ظاهرة "إل نينيو" القوية التي تقترب من ذروتها، وقالت بورغيس إن آخر ظاهرة بهذا الحجم تعود إلى سبعينيات التاسع عشر، حين تسببت في مجاعة واسعة أودت بحياة نحو 50 مليون شخص.