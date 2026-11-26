وأشارت إلى تعرّضها "لهجوم إلكتروني اعتبارا من الساعة 1,30 بتوقيت ، استهدف منصة إيه إف بي فوروم، وهي إحدى المنصات التي يستخدمها المشتركون للاطلاع على المحتوى وتنزيله".

وأضافت الوكالة "فور رصد عملية الاختراق، عزلت فرقنا المنصة لحمايتها. لذلك، ستظل منصة إيه إف بي فوروم غير متاحة موقتا كإجراء احترازي"، مشيرة إلى أنها توفر للمشتركين حلولا بديلة.



ولفتت إلى أن "التحقيقات التقنية لا تزال جارية بمساعدة خبراء من خارج الوكالة"، مضيفة "لا تتوافر لدينا في هذه المرحلة أي معطيات بشأن هوية منفذي هذا الهجوم".