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إيران تقترح إجراء تحقيق مشترك مع الكويت بعد هجوم أوقع قتلى إيطاليين
دوليات
2026-11-26 | 14:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
374 شوهد
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
عن استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع
الكويت
بشأن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف الإمارة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره
الكويتي
جراح
جابر الأحمد الصباح
، أعرب وزير خارجية
إيران
عن أسفه للخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن حادث، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع
الكويت
لتحديد أبعاد الحادث والجهات المسؤولة عنه.
ونفى الوزير عراقجي كذلك— على غرار الجيش الإيراني — تورط
طهران
في الهجوم.
كما أجرى عراقجي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وأعرب عن تعازيه في وفاة مواطنين إيطاليين، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع
إيطاليا
لتوضيح ملابسات الحادث.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
الكويتية
، قد صرح بأن القوات الكويتية رصدت اليوم عددا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها.
وأضاف المتحدث أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف أحد المواقع الحيوية، ما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة شخصين، أحدهما
كويتي
والآخر باكستاني، ووفاة اثنين من الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية".
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