وخلال اتصال هاتفي مع نظيره جراح ، أعرب وزير خارجية عن أسفه للخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن حادث، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع لتحديد أبعاد الحادث والجهات المسؤولة عنه.ونفى الوزير عراقجي كذلك— على غرار الجيش الإيراني — تورط في الهجوم.كما أجرى عراقجي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وأعرب عن تعازيه في وفاة مواطنين إيطاليين، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع لتوضيح ملابسات الحادث.وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع ، قد صرح بأن القوات الكويتية رصدت اليوم عددا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها.