قالت وسائل إعلام دولية، مساء الخميس، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مرتفعات بلدة و الجبور في شرقd ما ادى إلى انفجارات عنيفة.





وذكرت أن حرائق مكان الغارات الإسرائيلية اندلعت في جبل في ، مشيرة إلى تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بلدات بالبقاع الغربي شرق . وأضافت أن غارات إسرائيلية استهدفت أيضا مرتفعات تومات ومشغرة في البقاع.وذكرت أن حرائق مكان الغارات الإسرائيلية اندلعت في جبل في ، مشيرة إلى تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بلدات بالبقاع الغربي شرق . الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "نفذنا هجوما جويا في عين التينة بالبقاع في لبنان استهدف عشرات الصواريخ ومنصات إطلاق لحزب الله".