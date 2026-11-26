توقفت مباراة بشكتاش التركي وهبوعيل بئر السبع ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي مساء الخميس، على باتومي في ، عقب أحداث شغب وصدامات في المدرجات.

وتقرر إيقاف المباراة مؤقتا في الدقيقة العشرين بعدما أقدم أحد مشجعي بشكتاش على رفع العلم الفلسطيني، لتتدخل قوات الأمن الجورجية وتنتزعه منه، ما فجر موجة توتر واشتباكات في المدرجات تخللها تراشق بالمقذوفات، واستخدام الشرطة لغاز الفلفل وقنابل الغاز، وسط أنباء عن مشادات طالت محيط الملعب بين لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين.

وأدى تصاعد الأوضاع إلى إيقاف اللعب بقرار من حكم اللقاء ومغادرة الفريقين والحكام إلى غرف الملابس، فيما وجهت نداءات لتهدئة الأجواء، وتدخل الطاقم الطبي لنادي بشكتاش لتقديم الإسعافات لعدد من مشجعي الفريق الذين تعرضوا لإصابات متفرقة.



وفي تطور لاحق، جرى استئناف المباراة مجددا، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عودة اللاعبين إلى أرض الملعب، بالتزامن مع نشره صورة توثق استخدام العنف ضد جماهيره.



وكانت المواجهة قد نقلت إلى على أرض محايدة مع السماح بحضور الجماهير، بعدما أبلغت السلطات التركية "يويفا" بتعذر إقامتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية، وهو القرار الذي أعلنه "اليويفا" في 30 أكتوبر 2026.