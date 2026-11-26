وقال في كلمة له، " لن تملك سلاحا نوويا أبدا ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك"، مردفا "نحاول التحلي باللين ونمنح إيران كل فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنقاذ كثير من الأرواح"وأضاف "قواتنا ستواصل انتشارها والنصر على إيران في متناول أيدينا وسيتحقق عندما أريد ذلك، قوات مشاة ستواصل انتشارها في الشرق الأوسط".وكشف ترامب عن إطلاق "150 صاروخا لمنع الصواريخ والمسيرات المعادية من استهداف سفن تجارية في ".