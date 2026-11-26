وأضاف الشريف: "لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصرعه، وأصيب ستة آخرون جراء إطلاق النار في أمسية احتفالية. ووقع الحادث خلال حفل بيجامات نُظم بمناسبة عيد ميلاد، وأقيم في منزل مستأجر عبر منصة".ووفقا له، كان هناك أكثر من 50 شخصا في الحفل الذي أقيم للاحتفال بعيد ميلاد فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وكان معظمهم من المراهقين.وأوضح الشريف أنه تم الترويج للفعالية عبر على أنها حفل بيجامات يحمل اسم "ليلة انطلاق الفتيات"، مع الوعد بتوزيع جرعات من المشروبات الكحولية على الحضور عند .