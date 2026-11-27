وقضى مئات الآلاف من السكان في جزءا من عيد الشكر من دون كهرباء، مع اجتياح عاصفة شديدة الساحل الشرقي، وفقا لموقع إلكتروني يتتبع انقطاعات التيار الكهربائي.وأفاد الموقع بانقطاع الكهرباء عن نحو 820 ألف مشترك في أنحاء الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.وشهدت الولايات المحيطة بمنطقة انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.وانقطعت الكهرباء عن نحو 180 ألف مشترك في ، فيما تأثر نحو 175 ألف مشترك في ولاية ماريلاند، وكانت بنسلفانيا أيضا من بين الولايات الأكثر تضررا، إذ انقطعت الكهرباء عن نحو 153 ألف مشترك، تلتها ميزوري بنحو 120 ألف مشترك.واجتاحت عاصفة قوية الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة.وكانت قد حذرت قبل ذلك بيوم من تداعيات خطيرة محتملة للعاصفة.وأجلت مسيرة عيد الشكر الشهيرة التي تنظمها شركة مايسيز إلى السبت، بسبب مخاوف من الطقس القاسي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الموكب الممتد لمئة عام.وتسببت الأحوال الجوية القاسية التي اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي وتأخيرات في حركة السفر، حيث يسافر ملايين الأشخاص برا وجوا خلال العطلة.