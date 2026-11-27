وقال : لن تملك سلاحا نوويا أبدا ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك، وقواتنا ستواصل انتشارها والنصر في متناول أيدينا و بصراحة سيتحقق متى ما أردت ذلك".وأضاف: "لست متأكدا من أن إيران ستغتنم الفرصة التي نمنحها لها للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن قوات مشاة ستواصل انتشارها في الشرق الأوسط.وأوضح أن "الجيش أطلق 150 صاروخا لمنع الصواريخ والمسيرات المعادية من استهداف سفن تجارية في "، وقال: "أعتقد أننا ننفذ أعظم حصار بحري في التاريخ".البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة الأمريكية في جبل "الفأس" بيكاكسوأضاف ترامب أن لا ترصد في الوقت الراهن نشاطا كبيرا مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني في منطقة جبل بيكاكس في إيران.وأردف: "لو كنا قد اتخذنا أي إجراءات، لكنا بالتأكيد قد ضربنا جبل بيكاكس، لكننا لم نرصد هناك حتى الآن أي نشاط كبير".وكان ترامب قد أعلن في 10 سبتمبر أن الولايات المتحدة رصدت بعض "النشاط المحدود" في منطقة جبل بيكاكس الإيراني، بعدما قال في وقت سابق إن قد توجه ضربة إلى الجبل قريبا.من جانبه، أكد المتحدث باسم بقائي في وقت سابق أن لا تنفذ أي أنشطة مرتبطة بالمجال النووي في جبل بيكاكس.وفي وقت سابق، ذكر ترامب أن بلاده تستطيع إنهاء الحرب مع إيران متى شاءت ذلك، مشيرا إلى أن حيازة الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس ربما تحد من خياراته العسكرية.ولفت إلى أن التمويل اللازم لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران متاح حتى نهاية يناير 2027، قائلا: "يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا".وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي وسط تصاعد التوترات العسكرية في ومضيق هرمز، بالتزامن مع حراك دبلوماسي للوسطاء.