وذكرت التركية اليوم الجمعة أن الرئيس وافق رسميا على الاتفاقية، بعد أن أقرها البرلمان في الخامس من تشرين الثاني الجاري، مما يمهد الطريق لأنقرة لإرسال دعم عسكري إلى .ووقعت الدول الثلاث الاتفاقية في المكرمة في أغسطس آب الماضي، وسط مخاوف متصاعدة إزاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد . ومن المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعات في إسلام آباد يومي الجمعة والسبت.وبموجب الاتفاقية، يعد أي هجوم على أحد الأطراف هجوما على الجميع. وقال نائب من الحزب الحاكم التركي لرويترز الشهر الماضي إن بلاده ستقدم أيضا إلى البرلمان مقترحا بتفويض لنشر عسكريين في بموجب الاتفاقية.ولدى ثاني أكبر جيش في ، وتعد السعودية واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، في حين أن باكستان هي الوحيدة التي تملك أسلحة نووية.