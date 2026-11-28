وأشار إلى تحركات لفصائل مدعومة من ، لا سيما في الساحة اليمنية، لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة لتشمل منشآت دبلوماسية ومرافق حيوية.وأوضح المصدر أن تزامن التحذير مع عطلة "عيد الشكر" الأمريكية يستهدف تقليص هامش المفاجأة وتأمين الرعايا في ظل كثافة حركة السفر وتراجع وتيرة العمل الإداري المعتاد.وذكر أن تتابع الهجمات التي طالت مصالح أمريكية في والكويت، إلى جانب التهديدات المرتبطة بالحوثيين والهجمات على منشآت مدنية في المنطقة.وأضاف أن دوائر صنع القرار في البنتاغون ومجلس تراجع فاعلية الاكتفاء بالإجراءات الدفاعية في مواجهة الهجمات المتكررة، ما أعاد فتح النقاش بشأن قواعد الاشتباك والخيارات المتاحة للرد، بما في ذلك توجيه رسائل ردع مباشرة إلى صناع القرار في طهران، إذا تعرضت سلامة الأمريكيين أو المصالح الحيوية للولايات المتحدة لمزيد من التهديدات.وتأتي هذه التطورات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها التحذيرات الأمنية الأمريكية مع تسريبات بشأن خيارات عسكرية يجري بحثها داخل إدارة ، في ظل استمرار الحرب مع إيران ودخولها شهرها التاسع، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران.ويعكس التحذير الأمني الأخير حالة استنفار أمريكية لحماية المواطنين والمنشآت والمصالح في الشرق الأوسط، بالتزامن مع نقاشات داخل الإدارة بشأن الانتقال من سياسة الاحتواء والضربات المحدودة إلى خيارات أكثر مباشرة تستهدف مراكز صنع القرار الإيراني، وهو ما يضع حسابات الردع والتصعيد أمام اختبار جديد.تحذيرات أمنية وتحركات ميدانيةودعت البعثة الأمريكية في ، في تنبيه أمني صدر يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر الشديد، على خلفية ما وصفته بزيادة تهديدات الهجمات المسلحة من جانب الحوثيين المدعومين من إيران، إلى جانب مساعٍ إيرانية لاستهداف مسؤولين ومنشآت حكومية أمريكية في المنطقة.وحذرت البعثة من احتمالات إلغاء رحلات طيران وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر، ودعت المواطنين إلى التسجيل في برنامج "المسافر الذكي"، ومتابعة مستجدات الرحلات، وتجنب التجمعات والمواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.وأشار التنبيه إلى تعرض أصول أمريكية لهجمات إيرانية في البحرين والكويت، فضلًا عن هجمات حوثية استهدفت منشآت حيوية ومطارات مدنية في ، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات في حركة الطيران، محذرًا من إمكانية تسارع وتيرة التصعيد.وتزامن التحذير مع اقتراب عطلة عيد الشكر، إذ أعلنت في تعليق خدمات المواطنين المعتادة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تستأنف أعمالها في 30 ، مع استمرار قنوات الدعم القنصلي الطارئ.خيارات استهداف القيادات الإيرانيةوتكتسب التحذيرات الأمنية أبعادًا إضافية مع ما كشفته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المناقشات، بشأن تجدد النقاش داخل حول إمكانية استهداف قيادات إيرانية بارزة، بهدف إبعاد الشخصيات المتشددة التي يُنظر إليها باعتبارها عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.وبحسب التقرير، يرى مؤيدو هذا الخيار أن استهداف قيادات بارزة قد يبعث برسالة إلى المسؤولين الإيرانيين المتبقين مفادها أن واشنطن قادرة على الوصول إليهم، بما قد يدفعهم إلى مراجعة مواقفهم ويفتح الطريق أمام إنهاء الحرب.في المقابل، يحذر معارضو المقترح من أن هذه العمليات قد تؤدي إلى تشدد أكبر لدى القيادات الإيرانية المتبقية، وتقوض مصداقية في أي مفاوضات مستقبلية، فضلًا عن زيادة المخاطر التي يتعرض لها المسؤولون الأمريكيون في المنطقة نتيجة احتمالات الرد الإيراني.وأكدت التقارير أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الخيار، وأن النقاشات تأتي ضمن مجموعة أوسع من البدائل العسكرية المطروحة أمامه، في وقت يواصل فيه البنتاغون إعداد خيارات تتعلق بمسار الحرب والضغوط المفروضة على طهران.حسابات واشنطن ومخاطر التصعيدتعليقًا على هذا المشهد، يرى الباحث السياسي الأمريكي في شؤون الأمن القومي ، تايلر بروكس، أن تواجه معضلة استراتيجية تتمثل في كيفية إنهاء حرب الاستنزاف الممتدة منذ تسعة أشهر دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية أوسع تستنزف الموارد الأمريكية وتضع المصالح العسكرية والدبلوماسية في المنطقة أمام مخاطر إضافية.ويؤكد بروكس، أن رفع مستوى التحذير الأمني للمواطنين الأمريكيين يعكس تقديرًا رسميًا لارتفاع المخاطر على الرعايا والمنشآت، لكنه لا يعني بالضرورة أن قرارًا عسكريًّا وشيكًا قد اتُّخذ، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول الموازنة بين حماية مواطنيها في الخارج والاستعداد لخيارات أكثر حدة قد تُطرح على الرئيس خلال الأيام المقبلة.ويضيف أن فكرة استهداف القيادات الإيرانية تعكس اتجاهًا داخل الإدارة يرى أن الضغوط التقليدية لم تحقق النتائج المطلوبة، وأن إحداث تغيير في بنية القيادة قد يدفع طهران إلى إعادة حساباتها، خصوصًا مع تعثر المسارات الدبلوماسية واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في .ويحذر الباحث الأمريكي في الوقت ذاته من أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر عكسية، إذ قد تؤدي إلى توحيد مواقف القوى المتشددة داخل إيران، وإغلاق فرص التفاوض، فضلًا عن تعريض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في المنطقة لموجة من الهجمات الانتقامية يصعب احتواؤها.