وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي بشأن الحصبة، إلى تراجع مستويات المناعة في الأميركتين وانخفاض معدلات التطعيم في بعض ، مما يهدد المكاسب التي تحققت على مدى السنوات الماضية في مكافحة المرض.ورصدت المنظمة 59 موجة تفش كبيرة للحصبة حول العالم خلال عام 2025، فيما قدرت عدد المصابين بالمرض بنحو 9.8 مليون شخص، بانخفاض نسبته 74 بالمئة مقارنة بعام 2000.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة نحو 72 ألف حالة، بتراجع نسبته 91 بالمئة مقارنة بعام 2000.وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء فقدان والمكسيك وبوليفيا مؤخرا وضعها كدول نجحت في القضاء على الانتقال المحلي المستوطن للحصبة.وفي الولايات المتحدة، سبق أن شكك إف كينيدي جونيور مرارا في فاعلية اللقاحات.وسلطت العالمية الضوء أيضا على الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم ضد الحصبة في عدد من الدول الأوروبية.وأظهرت بيانات المنظمة أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح الحصبة في الجبل الأسود لا تتجاوز 13 بالمئة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 84 بالمئة.كما سجلت ومقدونيا الشمالية وصربيا ورومانيا معدلات تطعيم تقل كثيرا عن المتوسط العالمي.