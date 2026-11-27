وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن المركب الذي يرفع علم غرق فجر الخميس 26 ، وكان على متنه 13 مواطنا مصريا إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن في تتابع الحادث بالتنسيق مع السلطات الكوبية.وأضافت أن السفارة تواصلت مع السلطات المختصة لمتابعة جهود الإنقاذ والاطمئنان على المصريين، وتبين وفاة أحد المواطنين وفقدان اثنين وإصابة 10 آخرين، 9 منهم في حالة صحية مستقرة وجيدة.وأوضحت الوزارة أن وفدا من السفارة زار المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتواصل مع الفريق الطبي المعالج.ووجه وزير الخارجية بدر السفارة المصرية في كوبا والقطاع القنصلي بمواصلة متابعة تداعيات الحادث والتواصل مع السلطات الكوبية على مدار الساعة، والعمل على سرعة نقل جثمان المتوفى إلى ، وتقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم.كما تشمل التحركات متابعة أوضاع المواطنين المصريين والعمل على إعادتهم سالمين إلى البلاد، وفق البيان.