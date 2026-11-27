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غرق مركب على متنه 13 مصريا قرب كوبا
دوليات
2026-11-27 | 15:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
133 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية المصرية
عن وفاة مواطن مصري وفقدان اثنين وإصابة 10آخرين، جراء غرق مركب شحن قبالة السواحل الكوبية، مؤكدة متابعتها لتداعيات الحادث.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن المركب الذي يرفع علم
بنما
غرق فجر الخميس 26
نوفمبر
، وكان على متنه 13 مواطنا مصريا إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن
السفارة المصرية
في
هافانا
تتابع الحادث بالتنسيق مع السلطات الكوبية.
وأضافت أن السفارة تواصلت مع السلطات المختصة لمتابعة جهود الإنقاذ والاطمئنان على المصريين، وتبين وفاة أحد المواطنين وفقدان اثنين وإصابة 10 آخرين، 9 منهم في حالة صحية مستقرة وجيدة.
وأوضحت الوزارة أن وفدا من السفارة زار المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتواصل مع الفريق الطبي المعالج.
ووجه وزير الخارجية بدر
عبد العاطي
السفارة المصرية في كوبا والقطاع القنصلي بمواصلة متابعة تداعيات الحادث والتواصل مع السلطات الكوبية على مدار الساعة، والعمل على سرعة نقل جثمان المتوفى إلى
مصر
، وتقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم.
كما تشمل التحركات متابعة أوضاع المواطنين المصريين والعمل على إعادتهم سالمين إلى البلاد، وفق البيان.
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