وقالت الحكومة، في بيان، إن قرار الإيقاف اتُّخذ بعد رصد الحادثة، بهدف التعامل معها والحد من أي تأثير محتمل على الأنظمة والخدمات الإلكترونية.وأضافت أن التوقف شمل بعض الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، من دون أن تحدد طبيعة الحادثة أو حجم الأضرار التي تسببت بها، كما لم تكشف عن موعد إعادة تشغيل الخدمات المتوقفة.ويأتي هذا الإجراء في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التعامل مع الحادثة، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن أسبابها وانعكاساتها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.