

أكد قائد في الإيراني علي عظمائي، اليوم الجمعة، أن التحرك لكسر الحصار البحري بات وشيكاً، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل «مهمة لا رجعة عنها».



وقال عظمائي، في تصريحات صحفية، إن «ساعة الصفر لكسر الحصار البحري باتت وشيكة»، مضيفاً أن على الطرف المقابل توقع تحرك في الجو والبحر.



وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحصار البحري، وسط ترقب لطبيعة التحركات الإيرانية المحتملة وتداعياتها على المشهد الأمني في المنطقة.