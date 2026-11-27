نيوز- دولي

علق الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، على حملة مكافحة تهريب النفط في .



وأضاف "كما ندعم جهوده لوضع حد لوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة". وقال في تصريح صحافي تابعته "ندعم جهود العراقي لفرض سلطة الدولة في أنحاء البلاد ووقف تهريب النفط".وأضاف "كما ندعم جهوده لوضع حد لوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة".