وكانت قد خففت جزئياً القيود المفروضة على صادرات عقب الاتفاق مع ، ضمن مساعي الرئيس الأميركي لتهدئة أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.وتشير بيانات مجموعة بورصات إلى وجود ناقلة روسية محملة بالديزل في قرب ، بعدما حددت لفترة وجيزة أحد الموانئ الأميركية وجهة لها، فيما لم يقدم تفاصيل بشأن موعد وصول الشحنات أو بدء تنفيذ الاتفاق.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تعرض مصافي النفط الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى تعطّل الإنتاج وحدوث نقص في الوقود بمناطق روسية، وزاد الضغوط على الإمدادات المحلية.