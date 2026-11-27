وقال ، خلال استقباله في ينس بلوتنر، إن اتفاق الإطار ينص على بسط سلطة ، الذي يحتاج إلى مؤازرة القوات الدولية، مشيراً إلى وجود رغبة لدى سكان الجنوب في استمرار وجودها.وأكد ضرورة توفير مقومات العيش والصمود لأهالي الجنوب، لافتاً إلى تمسكهم بالدولة وثقتهم بها.من جانبه، شدد الوزير الألماني على أن إعادة بناء ترتبط بتوافر مسار ثابت للاستقرار، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم من خلال بعثة الدعم الأوروبية، بما يضمن استمرار الشراكة بين البلدين ومساندة البحرية اللبنانية.