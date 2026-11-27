

أعلنت ، اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نقل وسفناً بحرية قالت إنها تابعة للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى تضرر ثلاث قاطرات للسكك الحديدية وسفينة شحن في هذه الهجمات.



وذكرت الوزارة في بيان، أن الغارات نُفذت قرب بلدات بيرشوترافينسك وكامينسكوي وموروزوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأسفرت عن تضرر ثلاث قاطرات تُستخدم لنقل شحنات عسكرية.



وأضافت أن سفينة شحن جافة كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية تعرضت لأضرار أيضاً، إثر استهدافها في ، مدينة أوديسا.