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روسيا تعلن استهداف منشآت نقل وسفينة شحن مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية
دوليات
2026-11-27 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نقل وسفناً بحرية قالت إنها تابعة للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى تضرر ثلاث قاطرات للسكك الحديدية وسفينة شحن في هذه الهجمات.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الغارات نُفذت قرب بلدات بيرشوترافينسك وكامينسكوي وموروزوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأسفرت عن تضرر ثلاث قاطرات تُستخدم لنقل شحنات عسكرية.
وأضافت أن سفينة شحن جافة كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية تعرضت لأضرار أيضاً، إثر استهدافها في
البحر الأسود
،
جنوب غرب
مدينة أوديسا.
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