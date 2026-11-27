وذكرت الشركة بي إيه إي سيستمز هاغلوندز أن "خمس دول وقّعت، اليوم الجمعة، عقوداً لشراء نحو 400 مدرعة قتالية من طراز "CV90"،بقيمة تتجاوز 61 مليار كرونة، منها نحو 53 مليار كرونة للصادرات، لتكون أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ السويد".وطلبت السويد 60 مدرعة جديدة، فيما طلبت وفنلندا وهولندا وليتوانيا ما لا يقل عن 340 مدرعة. وكانت بعض تفاصيل الصفقة معروفة سابقاً، لكن العقود وُقّعت والأرقام الدقيقة أُعلنت الجمعة. وتفوق قيمة الصادرات في هذه الصفقة قيمة صفقات سويدية سابقة لبيع الغواصات ومقاتلات "غريبن"وقال بول يونسون إن "الشراء المشترك يعزّز قدرات " "ويتيح للدول الخمس تعاوناً أوثق في استخدام المنظومة. وأضاف أن الطلب يفوق المعروض حالياً، وأن هذه المشتريات المشتركة تبعث بإشارة إلى شركات لزيادة طاقتها الإنتاجية".وتصنّع الشركة مدرعات (CV90)في مدينة أورنشولدسفيك السويدية. وتحمل النسخة المطلوبة اسم (نورديك إديشن)وتتسع لنقل ما يصل إلى سبعة جنود مشاة، وتضم مدفعاً آلياً عيار 35 ملم ورشاشاً وصاروخاً مضاداً للدروع.وسبق للقوات الأوكرانية استخدام نسخ أقدم من المدرعة في الحرب ضد ، وأشادت بمتانتها وقدرتها على حماية الجنود.