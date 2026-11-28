وقال السفير رضا أميري مقدم، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن عربي"، إن تبادل الرسائل غير المباشرة بين وواشنطن مستمر عبر وساطة وباكستان، إلا أنه يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بجولات المحادثات السابقة.وأوضح أميري مقدم أن قطر وباكستان تطرحان أفكارا ومقترحات يجري تداولها ومناقشتها بمشاركة ، مشيرا إلى أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة في يونيو الماضي لا تزال تشكل الإطار الأساسي للمناقشات مع الجانب الأمريكي.وشدد السفير على استعداد طهران للتفاوض، لكنه وصف الصراع مع وإسرائيل بأنه "معركة وجود"، محذرا من أن جهزت نفسها للرد الحاسم وتمتلك "مفاجآت جديدة" في حال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضدها.وأكد التزام بلاده الحالي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم اتخاذ قرار بالانسحاب منها، لكنه لفت إلى وجود ضغط شعبي متزايد للانسحاب بدعوى أن المعاهدة فرضت قيودا دون تحقيق فوائد لإيران.وتتزامن هذه التصريحات مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك طهران بشروطها السبعة، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية ووقف إطلاق النار على كافة الجبهات وتخفيف العقوبات، قبل إعادة فتح بشكل طبيعي أو الدخول في مفاوضات شاملة، في حين تشترط ضمان سلامة الملاحة وإدراج البرنامج النووي في أي محادثات أولية.