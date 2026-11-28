وأوضحت CNN أن هذه المساكن، التي صممت في الأصل لإيواء الجنرالات وكبار المسؤولين العسكريين، تقع خلف بوابات محمية ومسيجة بالكامل، وأصبحت مقرا لعدد من المسؤولين المدنيين في الإدارة، الذين يرون أنها توفر أمانا أكبر في ظل التهديدات الأمنية والسياسية.وذكرت الشبكة أن سكوت بيسنت انتقل مؤخرا من منزله في حي إلى قاعدة عسكرية مؤمنة، مستشهدا بما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية" الموجهة له، فيما انتقل إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.كما انتقل كبير موظفي وزوجته إلى مسكن عسكري بعد ما وصفه مسؤول في البيت الأبيض بأنه حملة تتبع منظمة وتهديدات استهدفت مسكنهما.وأشارت CNN إلى أن بعض المسؤولين انتقلوا إلى هذه المجمعات بسبب تهديدات خارجية، بينما ربط آخرون قرارهم بالقلق من العنف السياسي الداخلي وتزايد التهديدات الموجهة إليهم.وأفادت الشبكة بأن المسؤولين يدفعون تكاليف إيجار تتجاوز عادة 4,500 دولار شهريا، بحسب طبيعة المسكن، فيما يتعين على البنتاغون تقديم تقرير إلى يتناول تفاصيل إقامة المسؤولين المعينين سياسيا في مساكن عسكرية، بما في ذلك التهديدات التي استدعت انتقالهم والسند القانوني وتكاليف الإيجار.وصرح النائب الديمقراطي عن جورج وايتسايدز بأنه من الضروري التحقق من أن المسؤولين يدفعون إيجارا عادلا يتماشى مع أسعار السوق.وقال مدير البرلمانية والرئاسية في ، توماس كان، إن إقامة المسؤولين في مجمعات عسكرية معزولة قد تعمق عزلهم عن المجتمع، بينما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن بعض أعضاء الإدارة لا يستطيعون السكن داخل المدينة بسبب تهديدات موجهة ضدهم.