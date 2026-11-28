وذكرت الوزارة أن الضربات طالت محطة تحويل كهربائية بجهد 330 كيلوفولت في ، ومحطة لتوليد الكهرباء والحرارة في مقاطعة كييف، فضلاً عن سفينة شحن في شرقي أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية.في المقابل، أفادت لمقاطعة كييف بإصابة ثلاثة أشخاص وتضرر منشأة للطاقة في مدينة تسيركفا، فيما أعلنت شركة «أوكرينرغو» فرض انقطاعات طارئة للكهرباء في أجزاء من المقاطعة.