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روسيا تعلن استهداف منشآت للطاقة وسفينة شحن في أوكرانيا
دوليات
2026-11-28 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم السبت، استهداف منشآت للبنية التحتية للطاقة وسفينة شحن في أوكرانيا، بواسطة طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة تسهم في تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وذكرت الوزارة أن الضربات طالت محطة تحويل كهربائية بجهد 330 كيلوفولت في
كييف
، ومحطة لتوليد الكهرباء والحرارة في مقاطعة كييف، فضلاً عن سفينة شحن في
البحر الأسود
شرقي أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية.
في المقابل، أفادت
الإدارة العسكرية
لمقاطعة كييف بإصابة ثلاثة أشخاص وتضرر منشأة للطاقة في مدينة
بيلا
تسيركفا، فيما أعلنت شركة «أوكرينرغو» فرض انقطاعات طارئة للكهرباء في أجزاء من المقاطعة.
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