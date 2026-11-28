وذكرت المؤسسة أنها توصلت إلى اتفاق مع بنك «فيرست سيتيزنز» لتولي جميع ودائع البنك المتعثر وشراء معظم أصوله، على أن تستمر الفروع الـ22 بالعمل تحت إدارته، مع ضمان استمرار وصول العملاء إلى أموالهم.وبحسب بيانات المؤسسة، بلغت أصول « فيديليتي» نحو 5.9 مليار دولار، وودائعه 5.4 مليار دولار حتى 30 أيلول 2026، فيما قُدرت كلفة إغلاقه على تأمين الودائع الأمريكي بنحو 1.83 مليار دولار.