فيما تتواصل الجهود للتعرف على هوية 3 حالات أخرى، في ظل صعوبة الوصول إلى ذويهم لسحب عينات المطابقة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية تحديد هويات الضحايا تمت بالتنسيق مع وزارة العدل، ممثلة في ، والنيابة العامة، في إطار الإجراءات المتبعة للتعرف على ضحايا الحادث.وفي السياق ذاته، كشف الدكتور ، المصري، عن استمرار الجهود المكثفة لتحديد هوية 3 حالات من ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدا أن فرق الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، لحسم هوياتهم في أسرع وقت ممكن.وأوضح وزير ، في تصريح خاص لصحيفة ، أن السبب الرئيسي وراء تأخر التعرف على هوية الضحايا الثلاثة يعود إلى عدم التوصل إلى أي من ذويهم حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الإجراءات العلمية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات تستلزم سحب عينات من أقارب الدرجة الأولى لإجراء تحاليل البصمة الوراثية DNA ومطابقتها.وأضاف الدكتور خالد أن غياب أقارب الدرجة الأولى حتى الآن يمثل التحدي الأكبر أمام استكمال إجراءات التحديد الدقيق للهوية وتسليم الجثامين، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة المعنية تواصل تحرياتها وجهودها للوصول إلى أسر الضحايا وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، في إطار من الدقة والشفافية.