وقال نتنياهو في بيان له إنه مستعد للتخلي عن مبدأ تولي الحزب الأكبر قيادة الحكومة، في مواجهة ما وصفه بتهديدات وجودية تواجه .وأضاف: "أنا على استعداد للموافقة على أن يتولى رئاسة الحكومة أولا، بينما أتولى منصب البديل خلال الفترة الأولى من الولاية".وأوضح أن جسامة ما وصفه بالتهديد الوجودي، واحتمال تشكيل حكومة تفتقر إلى القدرة على مواجهته، يفرضان عليه تنحية الاعتبارات الأخرى جانبا، بما في ذلك مبدأ أحقية الحزب الأكبر في تولي القيادة.وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تتيح هذه الخطوة بدء مفاوضات جادة ومكثفة على الفور، تقوم على الاستعداد المتبادل لتقديم التنازلات، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة المخاطر وضمان أمن إسرائيل ومستقبلها.