وقال المتحدث العسكري باسم جماعة ، "86 غارة استهدفت أعيانا مدنية في ومحافظات أخرى خلال 24 ساعة".

وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.