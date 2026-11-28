وسجل الزلزال في تمام الساعة 9:31 صباحا على عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وتم إصدار تحذيرات "شديدة" من طرف مراقبة الحركة الجوية، فيما وثق مقطع فيديو كاميرا المطار تهتز بعنف مع إطلاق السائقين أبواق سياراتهم.ولم تصدر السلطات حتى الآن أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.