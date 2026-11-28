وقال ، في بيان "شملت الأهداف المعلنة في ، ورادارين في منطقتي أبها وخميس مشيط، ومصفاة جازان، ومعمل غاز ، إضافة إلى محطتي كهرباء الشقيق وجازان".من جانبها، أعلنت ، اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه .وفي السياق ذاته، أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات في مناطق خميس مشيط وأبها وجازان وخرج، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.