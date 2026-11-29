وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية أن استشاط غضبا في الأسبوع الأول من مارس، حين علم مع فريقه بوجود استخدامين غير مصرح بهما لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة به.وفي ذلك التوقيت بدأت وإسرائيل بقصف ، وردا على ذلك، شرعت في إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.ووفق الصحيفة، علم ماسك أيضا أن كان يسيّر طائرات مسيرة "انتحارية" باستخدام النسخة العسكرية من نظام "ستارلينك" والتي تُعرف باسم "ستارشيلد"، لكنه كان يعتمد باقة أرخص ثمنا مخصصة في الأصل للعمليات الأرضية فقط، وذلك وفقا لأحد المصادر.وأكد أشخاص مطلعون على العمليات للصحيفة أن إيران تستخدم خدمة "ستارلينك" لدعم عملياتها العسكرية وهو أمر لم يكشف عنه من قبل.كما لم يُكشف من قبل عن غضب ماسك إزاء ذلك الاستغلال، ولا عن إحباطه من استخدام الجيش الأمريكي للنسخة الأرضية من نظام "ستارشيلد" في عمليات المسيرات.وأثارت الأنباء المتعلقة بإيران غضب ماسك بشكل أكبر، فقبل ذلك بأقل من شهرين كان قد اتخذ خطوات لمنع خصم آخر لأمريكا من استخدام "ستارلينك" في شن حرب، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية للشركة.وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، كان قد جرى فصل مسؤولين تنفيذيين اثنين على الأقل على خلفية حوادث إساءة استخدام الخدمة، وذلك وفقا لما ذكره أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات الداخلية.ووفقا لـ" "، تسلط هذه الكشوفات ملفا جديدا على الكيفية التي أصبحت بها شبكة ماسك العالمية لأجهزة الاتصالات الفضائية المتنقلة أداة بالغة الأهمية في الحروب الحديثة.وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية سهلت وصول الحلفاء إلى نظامي ماسك "ستارلينك" و"ستارشيلد"، لكن خصوم أمريكا وجدوا أيضا طرقا لنشر "ستارلينك" بأساليب لا يستطيع ماسك التحكم فيها وذلك رغم اتخاذه تدابير لمنع إساءة استخدامه.ولفت المصدر ذاته إلى أنه وعلى مدار العام الماضي، اتخذ ماسك عدة إجراءات للحد من الاستخدام غير المصرح به لأجهزة "ستارلينك" التي توفر اتصالا بالإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.وتتوفر خدمة ستارلينك في أكثر من 160 دولة من خلال برنامج عالمي يضم مئات من البائعين المعتمدين من جهات خارجية والذين يجب فحصهم قبل قبولهم في البرنامج.