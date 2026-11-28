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ارتفاع جديد في ضحايا حريق الطريق الدائري بمصر
دوليات
2026-11-28 | 13:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
571 شوهد
ارتفعت حصيلة ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في
مصر
إلى 32 حالة وفاة، فيما لا يزال 18 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وسط إصابات متفاوتة الخطورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة والسكان المصرية
حسام عبد الغفار
، إن حالة وفاة جديدة سجلت ضمن ضحايا حادث دائري الوراق لمصاب كان يعاني حروقا شديدة بلغت نسبتها 75% من الجسم، موضحا أن عدد المصابين تراجع من 26 إلى 25 حالة بعد وفاة المصاب الأخير.
وأضاف أن 18 مصابا لا يزالون بالمستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية، فيما غادر آخرون بعد تحسن حالتهم، مشيرا إلى أن الإصابات تتنوع بين الحروق بدرجات مختلفة، إلى جانب حالات كسور وكدمات.
وأوضح المتحدث أن إحدى الحالات تعاني كسورا في الذراعين وكدمات دون إصابتها بحروق، بينما تتفاوت درجات الحروق لدى بقية المصابين، بين إصابات متوسطة وخفيفة وشديدة، وفقا للتقييمات الطبية.
وكان الحريق قد اندلع مساء الأربعاء 25
نوفمبر
، إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، قبل امتداد النيران إلى عدد من السيارات، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين وفيات ومصابين.
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