وقال للجيش الباكستاني إنه أقيمت أمس مراسم توديع لقوات من الجيش الباكستاني متجهة إلى ، بحضور الاتحادي خواجة محمد أسيف بصفته ضيف الشرف.وأشار الجيش الباكستاني إلى أن نشر القوات يعكس التزام باكستان الثابت بأمن وسيادتها وسلامة أراضيها، استنادا إلى طويلة الأمد والروابط الأخوية بين البلدين. كما تؤكد باكستان التزامها بحماية أمن المملكة وقدسية الشريفين.وأكد الجيش الباكستاني أن القوات المتوجهة إلى السعودية ستؤدي مهامها المكلفة بها داخل الأراضي السعودية، وفق الالتزامات المتفق عليها والإطار القائم للتعاون الدفاعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل المخاوف الأمنية الناشئة.