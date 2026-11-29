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انفجارات وحرائق تضرب ناقلتي نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامهما بألغام بحرية
دوليات
2026-11-29 | 06:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أعلنت بحرية
الحرس الثوري
الإيراني، اليوم الأحد، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق شديدة إثر اصطدامهما بألغام بحرية في
مضيق هرمز
، أثناء عبورهما ما وصفته بـ«المسار الجنوبي غير المصرح به».
وذكرت
إدارة العلاقات العامة
للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، أن إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم بحري في المنطقة الواقعة شمال
ميناء خصب
، ما أدى إلى وقوع انفجار فيها.
وأضاف البيان أن الناقلة الثانية تعرضت لحريق في
المنطقة الشرقية
من المضيق، أثناء مغادرتها
مضيق هرمز
، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إصابة صيادين وفقدان ثالث، إثر استهداف قارب صيد بطائرة مسيرة أميركية في مدينة سيريك جنوبي البلاد، وفق ما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية.
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