وذكرت للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، أن إحدى الناقلتين، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم بحري في المنطقة الواقعة شمال ، ما أدى إلى وقوع انفجار فيها.وأضاف البيان أن الناقلة الثانية تعرضت لحريق في من المضيق، أثناء مغادرتها ، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إصابة صيادين وفقدان ثالث، إثر استهداف قارب صيد بطائرة مسيرة أميركية في مدينة سيريك جنوبي البلاد، وفق ما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية.