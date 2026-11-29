وأفادت الشرطة بأنها استجابت لبلاغ طوارئ في شارع روتجرز وشارع بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، ورصدت رجلا مصابا يبلغ من العمر 47 عاما في شارع غراند وشارع أثناء توجهها إلى مكان الحادث.وذكرت أن الضباط توصلوا إلى أن الرجل أصيب برصاصة في بطنه في مكان مكالمة الطوارئ، حيث عثروا على رجل ثان يبلغ من العمر 31 عاما مصابا بعدة طلقات نارية.ولم تحدد الشرطة بعد سبب إطلاق النار، ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه على صلة بالحادثة.