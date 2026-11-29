وقررت المحكمة المصادقة على حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة، فيما أيدت قرار سجن مدان آخر لمدة 6 سنوات، ومدان ثانٍ لمدة 3 سنوات، على خلفية تورطهم في القضية.وتعود أحداث القضية إلى 23 أكتوبر 2026، حين استهدف مسلحون كنيسة القديس للروم الأرثوذكس في بلدة بمحافظة الكرك، في هجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.وأثار الهجوم صدمة واسعة، نظرا لاستهدافه مكانا للعبادة وسقوط عدد من الضحايا الأبرياء، في حادثة سلطت الضوء على التهديدات الأمنية المرتبطة باستهداف دور العبادة والسلم المجتمعي.وعقب الهجوم، باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته وملاحقة المتورطين فيه، قبل إحالة القضية إلى ، التي أصدرت أحكامها بحق المدانين، لتعرض لاحقا على .