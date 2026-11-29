وقال مصدر في خدمات الطوارئ وفق وكالة "تاس": "اندلعت النيران في مقتنيات شخصية داخل مبنى في زقاق روستوفسكي السابع بموسكو".وأوضح المصدر أن الحريق شب في الطابق الثاني من المبنى المخصص لإقامة موظفي السفارة، وبلغت مساحته مترا مربعا واحدا، مؤكدا إخماده بالكامل.من جانبها، أكدت في إخماد الحريق، فيما أفاد مصدر بأن النيران اشتعلت في أثاث إحدى الشقق السكنية المخصصة للموظفين، وأنه لم تسجل إصابات وفقا للمعلومات الأولية، ويجري التحقيق لتحديد أسباب الحريق.