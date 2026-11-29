ودانت محكمة الابتدائية غربي ، فايكامب بتهمة "التحريض على الكراهية" وفقا للقانون الألماني، بعد تصريحات "أشاد فيها بأدولف هتلر" خلال مقابلة أجريت معه في يوليو 2025 على هامش تجمع لليمين المتطرف.وقال ستيفان فايكامب حينها: "كان عبقريا.. كان عبقريا"، واصفا إياه بأنه "أعجوبة من عجائب العالم لا مثيل لها"، مضيفا: "أنا معجب به.. حبي لألمانيا يتجسد في أدولف هتلر".والجمعة، ظهر فايكامب في المحكمة بهيئة تشبه هتلر، إذ ارتدى معطفا جلديا طويلا وربطة عنق تحمل شعار زهرة "إديلويس"، وهو شعار كانت تستخدمه قوات تابعة للجيش النازي.وذكرت الألمانية أن فايكامب كان يهز رأسه موافقا عندما عرضت المقابلة المذكورة داخل قاعة المحكمة.وفي كلمته الختامية قبل صدور الحكم قال: "أنا معجب بأدولف هتلر، وأنا أحب الفوهرر"، واعتبر فايكامب أن ما قاله يندرج تحت بند "حرية الرأي"، مجادلا بأن اقتصار الحديث عن هتلر في ألمانيا على الجوانب السلبية فقط لا يمثل حرية تعبير، بل يعد "تحكما في الآراء".وطالب عنه ببراءته استنادا إلى مبدأ حرية التعبير، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.