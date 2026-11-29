وكشف رئيس ، ، في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تلغرام" اليوم الأحد، أن المجلس التشريعي تولى زمام المبادرة في صياغة لإعادة هيكلة بعد حدوث تأخيرات من جانب الحكومة.وشدد قاليباف على أنه "ينبغي للحكومة ألا تتأخر في تعيين وزير دائم بمجرد إقرار للتشريع الخاص بهذا الإصلاح".شروط جديدة لتولي الوزارةوفي تطور نوعي، وافق النواب اليوم على البنود العامة لمشروع القانون، الذي يتضمن توسيع شروط الأهلية لمنصب وزير الاستخبارات.وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الشروط الجديدة ستسمح بترشيح شخصيات من غير رجال الدين، شريطة حصولهم على درجة الماجستير، وامتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مستويات إدارية متوسطة أو عليا في الشؤون المخابراتية، إلى جانب الإبقاء على خيار ترشيح الشخصيات المؤهلة في "الاجتهاد" الفقهي.خلفية أمنية بالغة الخطورةوتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في ظل تداعيات أمنية حادة، أبرزها اغتيال وزير الاستخبارات السابق، خطيب، في غارة إسرائيلية بتاريخ 18 مارس من العام الجاري، دون أن يتم تعيين خليفة له حتى الآن.وكان خطيب، وهو رجل دين محسوب على تيار المحافظين، قد شغل منصبا في مكتب الزعيم الأعلى السابق، آية الله ، قبل تعيينه وزيراً في أغسطس 2021.ويشار إلى أن المنظومة الأمنية الإيرانية شهدت سلسلة من الاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية البارزة في السنوات الأخيرة، شملت اغتيال العالم النووي عام 2020، ومقتل رئيس لحركة "حماس" في عام 2024.وتفاقم هذا التغلغل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، حيث ساعد عملاء إسرائيليون داخل في استهداف منصات إطلاق صواريخ ودفاعات جوية وقادة عسكريين كبار، في وقت لقي فيه المرشد الأعلى السابق مصرعه في غارات أمريكية-إسرائيلية في بداية تلك الحرب.