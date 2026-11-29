وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، قد حدد هذا التوجه في كلمة ألقاها في 16 سبتمبر خلال مؤتمر الجو والفضاء والفضاء السيبراني بولاية ماريلاند.وقال كين: "مهمتنا هي التكيف الآن، حتى تكون قواتنا المشتركة مستعدة للقتال والصمود والانتصار في بيئات متنازع عليها عالميا، من قاع البحار إلى المحيط بالقمر".ولم يوضح كين ما إذا كان يقصد إمكانية القتال على سطح القمر نفسه، بحسب موقع "ديفينس وان"، مشيرا إلى أن الصراعات المستقبلية ستتطلب العمل دون ضمان حرية الوصول أو تأمين المناطق الخلفية أو استمرار الإمدادات.وجاءت تصريحاته بعد أيام من إعلان وزير الأمريكية، تروي مينك، امتلاك بلاده أسلحة للسيطرة على الفضاء تعمل في المدار.وفي 20 أكتوبر، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث هذا التوجه خلال كلمة في دايتون بولاية أوهايو، قائلا إن من يسيطر على أعماق البحار والفضاء المحيط بالقمر ستكون له الغلبة في الحرب المقبلة.