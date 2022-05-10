جدل بين رجل سعودي وإيلون ماسك: لا أمانع الذهاب للجحيم!

You won’t die before your day Elon.



Anyhow, you are/were a unique figure in this world.



I’m only wondering one thing:

As a genius, haven’t you find out that there is a great creator of this world yet?



If you did, make sure you confess this before your last heart beat.



Bless u — ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) May 9, 2022

وتجدر الإشارة إلى أن تغريدة ماسك الأساسية جاءت بعد تلقيه تهديدًا من مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ديمتري روغوزين بسبب مساعدته لأوكرانيا ومحاولاته لتزويدها بخدمة الإنترنت عقب الغزو الروسي لها.

وقال روغوزين، على قناته عبر "تلغرام": "وفقاً لشهادة رئيس أركان اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، العقيد ديمتري كورميانكوف، الذي تم القبض عليه من قبل القوات الروسية، فإن معدات شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك تم تسليمها إلى المقاتلين النازيين التابعين لكتيبة آزوف ومشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول".



وأضاف روغوزين: "لذلك فإن إيلون ماسك منخرط في إمداد القوات الفاشية في أوكرانيا بوسائل اتصال عسكرية، وسيحاسب كشخص بالغ، مهما لعب دور الأحمق".

وتوجّه المسحل إلى ماسك بالقول: "لن تموت قبل يومك يا إيلون. على أي حال أنت أو كنت شخصية فريدة في هذا العالم"، سائلا إياه: كعبقري، ألم تدرك بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم؟".وأضاف: "إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت".أمّا اللافت فهو ردّ ماسك على هذه التغريدة بالقول: " "شكرا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك".وتوقف السجال من جانب ماسك عند هذا الرد، بينما واصل المسحل التفاعل مع العديد من المغردين.