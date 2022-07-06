بالفيديو... السيسي ينتقد برامج الطبخ: إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟

#السيسي ينتقد مازحا سيطرة برامج الطبخ على الإعلام المصري: "هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟"#إرم_نيوز pic.twitter.com/ft8LvSfEY2 — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) July 6, 2022

وخلال افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، تساءل عن سبب الكمّ الهائل من هذه البرامج على القنوات، ممازحًا الحضور بالقول: "هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟".وأوضح السيسي خلال كلمته أنه ليس ضدّ برامج الطبخ على الإطلاق، وأنه يطالب فقط بتنوّع البرامج التلفزيونية.وشدّد في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بتطوير ثقافة التعليم لاستهداف علوم المستقبل من خلال البرامج التي تعنى بشؤون التكنولوجيا.ونوّه بأحد البرامج المصرية التي تتضمن مسابقات بين الجامعات في المعلومات العامة والتشجيع على المعرفة.ونبّه من أن الدولة المصرية ليس بها ثروات، معتبرًا أن لا حلّ سوى البحث عن الأفكار وتطويرها وأنه من غير المقبول السير في مسارات لن تكون كافية .