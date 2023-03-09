حديث أمريكي عن حلول تخص "المشكلة الإيرانية"

وقال أوستين: "ما زلنا نعتبر أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن عدة مرات، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".وزعم أن "إيران تبقى القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة" وتشكل تهديدا ليس فقط على إسرائيل، ولكن على دول أخرى.وتابع: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن دعم إيران للإرهاب، ووكلائها الخطرين، وتعزيزها لقدراتها النووية، وعدوانها البحري، وهجماتها الإلكترونية، وانتشار الطائرات المسيرة كأسلحة".وجدد قلقه بشأن "تعاون إيران المتزايد مع روسيا" في مجال الدفاع.ونشرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الأحد الماضي تقريرا نقلا عن دبلوماسيين رفيعي المستوى، قالت فيه إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي في إيران وجود يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84٪، وهي كمية كافية لصنع سلاح نووي.