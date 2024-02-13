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العراق في مراتب "متأخرة" بمؤشر الرخاء والازدهار لعام 2023.. إليك القائمة

دوليات

2024-02-13 | 03:56
العراق في مراتب &quot;متأخرة&quot; بمؤشر الرخاء والازدهار لعام 2023.. إليك القائمة
المصدر:
سي ان ان
602 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

تصدرت الإمارات المركز الأول عربيا على مؤشر الرخاء لعام 2023، والمركز 44 عالميا. تلتها قطر الثانية عربيا وفي المركز الـ46 عالميا حسب مؤشر الرخاء أو الازدهار التابع لمعهد ليغاتوم "Legatum".

ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة. ويقيس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية.

وللعام الثالث على التوالي، يجد مؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2023 أن الرخاء أو الازدهار لا يزال في حالة استقرار في جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسي هو الاتجاه العام نحو تدهور المؤسسات والعمليات الديمقراطية.

مؤشر الازدهار العالمي- تصنيف 2023:
وفي أعلى المؤشر، تحسن الرخاء في أوروبا الغربية بشكل أسرع قليلاً منه في أمريكا الشمالية. وفي السنوات الأخيرة، تراجعت أمريكا الشمالية من المركز الأول بسبب تدهور السلامة والأمن.

فالدول التي تصدرت المركز الأول لأكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023 هي: الدنمارك، وتلتها السويد (2) وبعدها النرويج (3)، وفنلندا (4) وسويسرا (5).

أما الدول التي جاءت في ذيل المؤشر فهي: جنوب السودان (167)، اليمن (166)، جمهورية إفريقيا الوسطى (165)، أفغانستان (164).

لكن منذ عام 2013، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الركود بسبب تدهور السلامة والأمن وتدهور الحوكمة.

وحسب التقرير، فإن نقاط الضعف الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكمن في المؤسسات. وقد تدهورت أكثر من غيرها في مجالات السلامة والأمن والحرية الشخصية والحوكمة، كما أنها تحتل المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة لكل من هذه الركائز. وقد شهدت المنطقة تصاعد الإرهاب والصراع، والمزيد من القمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية. ونتيجة لذلك، تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم.

ومع ذلك، فقد شهدت بعض التحسن في التعليم من خلال تحسين مهارات البالغين، والتعليم ما قبل الابتدائي، وظروف المعيشة بسبب تحسن الترابط والحماية من الضرر، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية والـ44 عالمياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023. وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ46 عالميا. بعدها الكويت بالمركز الـ60 عالميا، ثم البحرين في المرتبة 62 عالميا، وحلت سلطنة عمان بالمركز الـ67 عالميا والخامس عربيا.

أما العراق فقد جاء في المرتبة 140 عالمياً و15 عربياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023. وكانت اليمن أقل الدول العربية رخاءً وازدهارا لعام 2023.

إليكم ترتيب الدول العربية عالميا وعربيا في الإنفوغرافيك ادناه:
Arabs-Prosperity-Index-2023
 

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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