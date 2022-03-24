مسؤول أوكراني يفجر مفاجأة تخص بوتين وزيلينسكي

وقال بحسب موقع "إكسيوس": "المحادثات مع روسيا كانت صعبة في البداية، حيث تحدث المسؤولون الروس عن إنذارات نهائية، لكن مع مرور الأسابيع، بدأ الحوار الحقيقي".وأضاف: "لا يزال الأمر صعبا وغير سهل، وهناك سؤال حول ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، لكن هناك تقدم ونعتقد أن اللحظة التي يمكن أن يلتقي فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقترب".وتابع: "لدينا تفاؤل حذر. المفاوضات جارية وهناك أشياء نعتقد أنه يمكننا الاتفاق عليها، وأن أهم شيء بالنسبة لنا هو إيقاف الحرب وسحب القوات الروسية وإقامة إطار أمني جديد لأوكرانيا".وأوضح: "هناك حاجة لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين لأنه السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الشائكة الحقيقية".وطالبت موسكو أوكرانيا بإعلان حيادها واستبعاد عضوية "الناتو" في المستقبل، والتخلي عن جميع مطالبات شبه جزيرة القرم وجمهوريات دونباس.وشدد يرماك، على أن "أوكرانيا لن توافق على أي تنازلات إقليمية في دونباس أو شبه جزيرة القرم".وقال: "لن نعطي أي شيء يخصنا.. الناس الذين ظلوا في حالة حرب لمدة 30 يوما لن يسمحوا بحدوث ذلك. لا نريد مترا واحدا من الأراضي الروسية. نريد فقط استعادة أراضينا".ونوه، إلى أن "الرئيس الأوكراني يتحدث إلى حوالي 10 من القادة الأجانب كل يوم، ويعقد اجتماعات مع وزراء الحكومة والقادة العسكريين ورؤساء المخابرات وأجهزة الأمن، وهو ينام من أربع إلى خمس ساعات كل ليلة".وتابع: "يعمل الرئيس 20 ساعة في اليوم، لكنه يظل مركزا وحيويا، وخلال الأشهر الماضية، لم أر الرئيس يفقد رباطة جأشه أو يكون خائفا".وفي سياق متصل، قال يرماك: "آمل ألا تنضم بيلاروس إلى الحرب إلى جانب روسيا".