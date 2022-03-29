حديث جديد لزيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا ملتزمة بالمفاوضات. نحن نتطلع إلى النتائج. يجب أن يكون هناك أمن حقيقي لنا وللدولة وللسيادة".وأضاف: "يجب أن يتم ضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا... لا ولن يكون هناك أي تنازل عن سيادة بلادنا ووحدة أراضينا. هذه مبادئ واضحة ورؤية واضحة لنتيجة محتملة".وأكد فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا في وقت سابق، أن موسكو خطت خطوتين باتجاه التسوية مع أوكرانيا على المسارين السياسي والعسكري.