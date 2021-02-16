الاعرجي: زيارة البابا تصب في دعم العراق وتعزيز مبدأ حوار الأديان

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس وكلاء الأمن الوطني، الذي عقد في مبنى مستشارية الأمن القومي، بحضور وكلاء الوزارات والأجهزة الأمنية، لمناقشة الملفات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس".



وقدّم وكيل وزير الخارجية، بحسب البيان، "إيجازا عن زيارة قداسة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى العراق، وإجراءات الوزارة واستعداداتها لاستقبال الضيف المهم".وأشار الأعرجي إلى، أن "زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى العراق مهمة، وتصب في دعم العراق وتعزيز مبدأ حوار الأديان، مؤكدا أن على الجميع دعم وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأخرى، لإنجاح هذه الزيارة المهمة، وتأكيداً لاستقرار العراق أمنياً".كما ناقش المجلس الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.