نائبة تطالب بصرف "مخصصات الأبوة" للأرامل

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الأم أثناء حياة زوجها لا تكافأ بأي شيء رغم مسؤولياتها الكثيرة التي لا يمكن أن تقارن بمسؤوليات الرجل"، مبينة انه "وبعد وفاة زوجها يتم صرف راتب تقاعدي أو راتب رعاية اجتماعية لها وللأطفال على أساس أنها زوجة الرجل المتوفى وهو في أغلب الأحيان قليل لا يفي بحقها ولا يجازي تعبها وتضحياتها".وشددت نصيف على ” ضرورة قيام رئاسة الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف تخصيصات تضاف إلى الراتب التقاعدي للأرامل بعنوان (مخصصات الأبوة) كنوع من التكريم المادي والمعنوي لكونها تقوم بدور الأب والأم، مشيرة الى ان ذلك "يعد اقل شيء ممكن أن نقدمه لهذه الشريحة التي لم تنصفها الجهات الحكومية".